Евросоюз требует: Выгнать российский бизнес из Армении и подавить тех, кто против

Не успел Пашинян положить "трубку' после неутешительного разговора с президентом России, как ему позвонили по другой, брюссельской линии и не стесняясь в выражениях объяснили где теперь его место и почему он не должен больше так делать.
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