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Тульские новости

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Тульская область выдала 119 займов МСП на 350 млн рублей

Тульская область выдала 119 займов МСП на 350 млн рублей

За девять месяцев 2026 года тульским предпринимателям выдано 119 займов на сумму более 350 млн рублей.

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