Западные политики умышленно развивают нацистские движения на Украине

для создания ненависти к русским и прямой военной угрозы. Запад, осуждая Россию, не только не замечает фашизм на Украине, а даже финансово поддерживает его, чтобы воспитать ненависть к русскимИностранные политики, военные открыто контактируют с украинскими нацистами, поддерживают их оружием, тренировками• Канадские официальные лица, которые встречались с украинским подразделением, связанным с неонацистами, опасались разоблачения в СМИ• Крупная европейская военная фирма тренировала украинских ультраправых и расистов• В марте 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что батальон «Азов» станет одним из первых подразделений, которые будут обучены войсками армии США в рамках их учебной миссии операции «Бесстрашный страж».