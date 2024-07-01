Обращение к подмосковному бизнес-омбудсмену помогло предпринимателю демонтировать препятствие к арендуемому объекту

Генеральный директор коммерческой организации из городского округа Солнечногорск обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области с жалобой на бездействие администрации городского округа по устранению препятствий по пользованию арендованным земельным участком вблизи Пятницкого шоссе.
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