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Чемпионат России. 1/4 финала. Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем»

Сегодня пройдет матч 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем»  Чемпионат России Плей-офф 1/4 финала Динамо Москва – Енисей – 13:00   Счет в серии: 1:1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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