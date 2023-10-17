«Ростех» испытал газогенератор самого большого в истории России авиационного двигателя

ПД-35 / © ОДК Во время тестов имитировалась работа полноразмерного двигателя. Инженеры оценивали как минимум 1500 параметров: в том числе давление, температуру, усилия, расходы топлива и масла, напряжения, вибрации и прочее.
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