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  • владимир лохов
    нет не хрена у нас иначе бы давно ответилиГенерал доступно ...
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Экстренно севший на поле военный вертолёт спровоцировал крупный пожар в Ростовской области

Экстренно севший на поле военный вертолёт спровоцировал крупный пожар в Ростовской области

Техника повреждений не получила, а огонь смогли потушить.Минувшей ночью в Ростовской области дежурные расчёты сил ПВО отбивали атаку украинских беспилотников.

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