Шанс на признание: в петербургской филармонии состоится награждение лауреатов открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова

Победители получат звания лауреатов и денежные премии В Малом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича подведут итоги и наградят победителей Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова в номинациях «Симфоническая музыка» и «Берег надежды».
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