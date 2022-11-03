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Количество вакансий в сентябре выросло в США

Количество вакансий резко выросло в сентябре, несмотря на усилия Федеральной резервной системы, направленные на ослабление исторически напряженного рынка труда, который помог обеспечить самые высокие показатели инфляции за четыре десятилетия.

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