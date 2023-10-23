Депутат ГД Выборный: Поощрение заслуженных работников промышленности даст стимул индустриализации Москвы

Важно поощрять квалифицированные кадры Депутат Государственной думы Анатолий Выборный отметил, что поощрение заслуженных работников столичной промышленности будет способствовать повышению ее кадрового потенциала и придаст дополнительный импульс новой индустриализации Москвы.
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