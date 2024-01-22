Номер Пять из «Академии Амбрелла» в новом лайв-экшен трейлере JRPG Persona 3 Reload Ра...

Номер Пять из «Академии Амбрелла» в новом лайв-экшен трейлере JRPG Persona 3 ReloadРазработчик Atlus продолжает рекламную кампанию своей предстоящей JRPG Persona 3 Reload и представляет новый лайв-экшен трейлер игры с приглашенным американским актером Эйдан Галлахер,Читать дальше → источник.