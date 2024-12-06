Льготную ипотеку для участников СВО предложили ввести в Госдуме

Программа может затронуть более 700 тыс. человек и принести в бюджет страны более триллиона рублей Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО.
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