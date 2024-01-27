Во всем мире 28 января 2024 года День защиты персональных данных, в народе отмечают Павлов день Константин СентябрьСегодня, воскресенье 28 января 2024 года, мы отмечаем Интересный праздник – День защиты персональных данных, который празднуется во всем мире.