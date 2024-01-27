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Во всем мире 28 января 2024 года День защиты персональных данных, в народе отмечают Павлов день

Во всем мире 28 января 2024 года День защиты персональных данных, в народе отмечают Павлов день

Во всем мире 28 января 2024 года День защиты персональных данных, в народе отмечают Павлов день Константин СентябрьСегодня, воскресенье 28 января 2024 года, мы отмечаем Интересный праздник – День защиты персональных данных, который празднуется во всем мире.

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