Сенат США рассмотрит закон о защите от связанных с Россией судебных исков

Конгрессмен Уэсли Хант представил в американский сенат проект закона, предполагающего запрет подачи на граждан и компании США в суд в связи с ущербом, нанесённым из-за препятствующих исполнению контракта санкций, которые были введены Вашингтоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии