В Тунисе внесли поправки в закон о выборах за 2 недели до голосования

Законопроект, согласно которому будут внесены поправки в закон «О выборах и референдумах» за почти две недели до дня голосования одобрили депутаты «Ассамблеи народных представителей» (нижняя палата парламента), сообщает 27 сентября пресс-служба представительного органа законодательной власти.
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