В Крыму допустили в концепции Трампа по Украине сигнал Зеленскому к эвакуации

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что в разрабатываемой избранным президентом США Дональдом Трампом концепции завершения украинского конфликта может быть сигнал для режима Владимира Зеленского к эвакуации.
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