7 любимых актеров, которые в настоящей жизни неприятные люди

Гвинет Пэлтроу Звезда "Железного Человека" и еще нескольких фильмов, роли в которых намного менее значимы в карьере Гвинет Пэлтроу, чем Пеппер Потс, известна своим неприятным характером и несколько экстравагантным поведением.
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