7 любимых актеров, которые в настоящей жизни неприятные люди

Гвинет Пэлтроу Звезда "Железного Человека" и еще нескольких фильмов, роли в которых намного менее значимы в карьере Гвинет Пэлтроу, чем Пеппер Потс, известна своим неприятным характером и несколько экстравагантным поведением.