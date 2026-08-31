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Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток

Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток

Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток Юрий Московский: Диаспоры должны понимать — каждое жесткое преступление ударит по их среде очень больно Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Юрий Московский Конный пруд в Новой Москве — место, которое ещё недавно считалось одним из самых тихих уголков стремительно растущей Коммунарки.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Bogdan Stupin
Bogdan Stupin

"Не будем же мы сейчас на всех осуждённых браслеты надевать..." Конечно,конечно... Мы просто обязаны подождать, пока преступник совершит то, что вызовет тревогу в душах "небожителей". Не знающих, что такое ЖИЗНЬ в обычной среде, а не в персональном княжестве... И уж тогда только сурово накажем, отправив отморозка на пожизненное. Вместо того,чтобы отправить  в небытие. И будем гордо демонстрировать (непонятно - кому!) свой как бы гуманизм... Невзирая на гигантские моральные и материальные потери.

Профиль пользователя Татьяна Антошина
Татьяна Антошина

ХВАТИТ  НЕСТИ  ХЕРНЮ !  РОССИЯ НЕ  СПРАВИТСЯ  СО  ВСЕМИ  ПРОБЛЕМАМИ  БЕЗ  ЧЕРНОЖОПЫХ? ВЕСЬ  НАШ  НАРОД  НЕНАВИДИТ  ЭТИХ  ЧУРОК !  МОЖЕТ  ХВАТИТ ИСПЫТЫВАТЬ  РОССИЯН ? ТАКОЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЕ ,  ЧТО  НАШЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО НА  СВОЮ  ЖОПУ  ИЩЕТ  НОВЫЕ   ПРОБЛЕМЫ.