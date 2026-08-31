Новая Москва шокирована: 46-летнюю женщину, капитана ВС РФ, зарезал мигрант-подросток Юрий Московский: Диаспоры должны понимать — каждое жесткое преступление ударит по их среде очень больно Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Юрий Московский Конный пруд в Новой Москве — место, которое ещё недавно считалось одним из самых тихих уголков стремительно растущей Коммунарки.
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"Не будем же мы сейчас на всех осуждённых браслеты надевать..." Конечно,конечно... Мы просто обязаны подождать, пока преступник совершит то, что вызовет тревогу в душах "небожителей". Не знающих, что такое ЖИЗНЬ в обычной среде, а не в персональном княжестве... И уж тогда только сурово накажем, отправив отморозка на пожизненное. Вместо того,чтобы отправить в небытие. И будем гордо демонстрировать (непонятно - кому!) свой как бы гуманизм... Невзирая на гигантские моральные и материальные потери.
ХВАТИТ НЕСТИ ХЕРНЮ ! РОССИЯ НЕ СПРАВИТСЯ СО ВСЕМИ ПРОБЛЕМАМИ БЕЗ ЧЕРНОЖОПЫХ? ВЕСЬ НАШ НАРОД НЕНАВИДИТ ЭТИХ ЧУРОК ! МОЖЕТ ХВАТИТ ИСПЫТЫВАТЬ РОССИЯН ? ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧТО НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА СВОЮ ЖОПУ ИЩЕТ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.