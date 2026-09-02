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Спорт Уик-Энд

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Их доносы неистребимы: украинцы нажаловались в ISU на Кондратюка за какой-то лайк в соцсети, его опять закрыли. «Убрали конкурента» - Журова

Их доносы неистребимы: украинцы нажаловались в ISU на Кондратюка за какой-то лайк в соцсети, его опять закрыли. «Убрали конкурента» - Журова

«Украина будет и дальше продолжать выискивать лайки, комментарии, еще что-то у наших спортсменов - они должны как-то оправдывать деньги, которые им на это выделяют, - сказала олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя отзыв ISU нейтрального статуса у нашего фигуриста Марка Кондратюка.

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