Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

© РИА Новости . Григорий Сысоев Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ На допрос 21 июля были вызваны воюющие на стороне ВСУ граждане Грузии Надим Хмаладзе и Вази Цецадзе.