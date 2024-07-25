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Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

© РИА Новости . Григорий Сысоев Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ На допрос 21 июля были вызваны воюющие на стороне ВСУ граждане Грузии Надим Хмаладзе и Вази Цецадзе.

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