Путин: Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны

Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками исказить историю. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади в честь 80-летия Великой Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии