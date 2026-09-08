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SPLETNIK

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Ирина Шейк поделилась бэкстейдж-фото в нижнем белье и платье со шнуровкой перед Венецианской дорожкой

Ирина Шейк поделилась бэкстейдж-фото в нижнем белье и платье со шнуровкой перед Венецианской дорожкой

Ирина Шейк поделилась кадрами подготовки к выходу на красную дорожку 83-го Венецианского кинофестиваля, где она появилась в архивном платье от Dolce & Gabbana с экстремальными разрезами.

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