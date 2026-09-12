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Гаттузо о 2:2: «Я ухожу из «Милана», и они выигрывают чемпионат, ухожу из «Наполи» – они выигрывают. Я оставляю после себя менталитет и культуру труда, в «Лацио» мы идем по этому же пути»

Главный тренер « Лацио » Дженнаро Гаттузо в интервью DAZN высказался о прогрессе команды после ничьей с « Миланом » (2:2) в 4-м туре Серии А .

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