В последние два года власти региона значительно повысили финансирование научных исследований.В правительстве Новосибирской области назвали сумму выделенных на науку денег: в 2022 году на исследования местных учёных из регионального бюджета было выделено 64,4 миллиона рублей, а в нынешнем году – 86,7 миллиона.