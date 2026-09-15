До 20 градусов тепла ожидается в Москве до субботы

В Москве с 15 по 19 сентября ожидается теплая погода с дневной температурой от 16 до 20 градусов. Во вторник, пятницу и субботу возможны небольшие кратковременные дожди, а среда пройдет без осадков.
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