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Daily Moscow

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До 20 градусов тепла ожидается в Москве до субботы

До 20 градусов тепла ожидается в Москве до субботы

В Москве с 15 по 19 сентября ожидается теплая погода с дневной температурой от 16 до 20 градусов. Во вторник, пятницу и субботу возможны небольшие кратковременные дожди, а среда пройдет без осадков.

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