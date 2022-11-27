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29 очков и 21 подбор Деандре Эйтона помогли «Финиксу» победить «Юту»

29 очков и 21 подбор Деандре Эйтона помогли «Финиксу» победить «Юту»

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон провел свой лучший матч в нынешнем сезоне, набрав 29 очков и сделав 21 подбор в победной встрече с «Ютой» (113:112).

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