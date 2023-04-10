В ГД законодательно закрепили название «мед», уж слишком много фальсификатов стало

Сенаторы Александр Двойных и Сергей Митетин, а также депутат Владимир Кашин из фракции КПРФ, стали инициаторами законопроекта, который назрел уже очень давно, он закрепляет понятие «мед», а то подделкой давно завалены все прилавки магазинов.