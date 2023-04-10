РИАП "АПРАЛ" МТ

954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Опять полумеры? С Польшей, с Польшей!!Матвийчук заявил,...
  • Елизавета Белая
    Ну прекратите, Господи ты ж Боже мой!! Еще один зять кривой в Европе появится.Испания предлагае...
  • Андрей Сим
    Как введут войска, так получат поток цинка в ответ, за что Байден поплатится своим местом, а финансовый кризис добьет...Экс-сотрудник ЦРУ...

В ГД законодательно закрепили название «мед», уж слишком много фальсификатов стало

В ГД законодательно закрепили название «мед», уж слишком много фальсификатов стало

Сенаторы Александр Двойных и Сергей Митетин, а также депутат Владимир Кашин из фракции КПРФ, стали инициаторами законопроекта, который назрел уже очень давно, он закрепляет понятие «мед», а то подделкой давно завалены все прилавки магазинов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх