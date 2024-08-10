Дубинский: Зеленский хочет вывести конфликт с Россией на новый уровень

А

Александр

Какой уровень? Это готовилось, проявилось в разговорах об ударах по территории России давно. Наши отмахивались заявлениями. И вот «Акелла промахнулся». Обстрелы, накопление сил, вторжение. Пленные, погибшие, мародерство. Герасимов, видимо, даже газеты не читает. Ряженые генералы затаились. Отдуваются губернаторы. Им деваться некуда. Прилетела естественная ответка - 10 неразменных тыщ тем, кто успел убежать от живодеров. И, как всегда «Вагнер». Из утюга - Конашенков. Между делом что-то пробурчал Премьер. А всевидящий, как всегда, вдаль глядит. Перспективы развития Курской области, видите ли, надо обсудить с её губернатором. Тот, видимо, только об этом и думает. А мужики-то все видят и цену МО тоже. Заранее стали создавать подразделения самообороны. Кто зверьё встретил? Кучка пограничников и новобранцы из охраны ВКС. А что диваны?Шумим, братцы, шумим.