«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян

Elena Compton

Мигрант конечно выродок, но с ним просто - на 15 лет в урановые рудники( там больше двух лет никто не выдержит); а вот с судьей надо разбираться строже : если б не такие Судьи у народа было бы больше доверия и уважения к власти в целом, тут дисквалификации мало тут явно дискредитация и Армии и Страны в целом - я бы закатала его на несколько нескончаемых сроков , может тогда и другие бы поостереглись!