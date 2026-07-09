Разгоревшийся скандалище дошёл уже и до Госдумы, где пообещали обратиться в Верховный суд: настолько вопиющим показалось людям, что персонаж, открыто глумившийся над русскими военными, не оказался пожизненно изгнан из РФ.
«Плевок во всех нас»: «судебная нежность» к гражданину Узбекистана-фанату ВСУ вызвала ярость россиян
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Compton
Мигрант конечно выродок, но с ним просто - на 15 лет в урановые рудники( там больше двух лет никто не выдержит); а вот с судьей надо разбираться строже : если б не такие Судьи у народа было бы больше доверия и уважения к власти в целом, тут дисквалификации мало тут явно дискредитация и Армии и Страны в целом - я бы закатала его на несколько нескончаемых сроков , может тогда и другие бы поостереглись!
Ответить
4 н.
Андрей М
Какой-то отморозок, пусть даже приезжий, какую-то хрень на себя нацепил и... Теперь всей страной это будем обсуждать? Идиотизм какой-то.... Что творится в русском сегменте интернета? Трудовой мигрант пернул в общественном месте и теперь вся Россия начинает это обсуждать! И что интересно! Многим это очень нравится... Неужели люди не монимают, что подобные статейки специально вбрасываются нашими недругами... Напомню, что целью войны на Украине страны НАТО ставят стратегическое поражение России! А Россию на фронте победить нельзя, так уж исторически сложилось! Россию можно победить только изнутри! Вот с этой целью и забивают сегодня весь сегмент русского интернета подобные статейками о "беспределе мигрантов"!
Ответить
4 н.
Свежие комментарии