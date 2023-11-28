Красный крест заявил, что ХАМАС удерживает заложников в зоне боев

Военные палестинского движения ХАМАС удерживают заложников на передовой, в зоне активных боевых действий в секторе Газа, что затрудняет работу Международного комитета Красного креста (МККК) по их освобождению.
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