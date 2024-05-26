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Казахстан увеличит мощность четырех птицефабрик

Казахстан увеличит мощность четырех птицефабрик

Это поможет удовлетворить внутренний спрос на мясо птицы и начать его экспорт.В Казахстане планируется увеличить мощности четырех птицефабрик, благодаря чему они смогут производить дополнительно 200 тысяч тонн куриного мяса в год.

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