Казахстан увеличит мощность четырех птицефабрик

Это поможет удовлетворить внутренний спрос на мясо птицы и начать его экспорт.В Казахстане планируется увеличить мощности четырех птицефабрик, благодаря чему они смогут производить дополнительно 200 тысяч тонн куриного мяса в год.
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