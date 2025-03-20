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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У «отца PlayStation» обнаружился сверхредких прототип консоли Nintendo PlayStation Стало и...

У «отца PlayStation» обнаружился сверхредких прототип консоли Nintendo PlayStation Стало и...

У «отца PlayStation» обнаружился сверхредких прототип консоли Nintendo PlayStationСтало известно, что один из создателей PlayStation и бывший исполнительный директор Sony Computer Entertainment Кен Кутараги (Ken Kutaragi) является владельцем редчайшего прототипа игровой консоли Nintendo PlayStation.

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