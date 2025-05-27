Запросить пленных: когда освободят похищенную в Ираке россиянку

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена из плена в ближайшее время. В марте 2023 года она занималась научными исследованиями в Ираке, где ее и похитила местная вооруженная группировка.
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