В Чехове выступит команда профессиональных райдеров FMX13

В субботу, 18 июля, перед Дворцом спорта «Олимпийский» в Чехове пройдет выступление команды FMX13. Профессиональные райдеры покажут уникальные трюки на мотоциклах и багги, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.