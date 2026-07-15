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В Чехове выступит команда профессиональных райдеров FMX13

В Чехове выступит команда профессиональных райдеров FMX13

В субботу, 18 июля, перед Дворцом спорта «Олимпийский» в Чехове пройдет выступление команды FMX13. Профессиональные райдеры покажут уникальные трюки на мотоциклах и багги, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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