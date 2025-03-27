В Соединенных Штатах введут импортные пошлины на все машины, которые будут ввозить на территорию США.
Трамп заявил, что США введут пошлины в 25% на импорт машин
Комментарии
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Гарий Щерба
А ГЕЙРОПЕ сейчас вообще ,,ВЕСЕЛО,, будет , против РОССИИ САНКЦИИ и ЕС ЗАПРЕТИЛ ПРОДАЖУ машин в РОССИЮ , с Америкой и Китаем ,,ВОЙНА,, ПОШЛИН на авто ... И , СПРАШИВАЕТСА , КОМУ ЕС теперь будет ПРОДАВАТЬ свои машины , если ТРИ САМЫХ БОГАТЫХ РЫНКА для них ПРАКТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЫ а свои АБОРИГЕНЫ НЕ в СОСТОЯНИИ ПОКУПАТЬ из за ОБНИЩАНИЯ ....??????????
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