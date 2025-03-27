Трамп заявил, что США введут пошлины в 25% на импорт машин

Гарий Щерба

А ГЕЙРОПЕ сейчас вообще ,,ВЕСЕЛО,, будет , против РОССИИ САНКЦИИ и ЕС ЗАПРЕТИЛ ПРОДАЖУ машин в РОССИЮ , с Америкой и Китаем ,,ВОЙНА,, ПОШЛИН на авто ... И , СПРАШИВАЕТСА , КОМУ ЕС теперь будет ПРОДАВАТЬ свои машины , если ТРИ САМЫХ БОГАТЫХ РЫНКА для них ПРАКТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЫ а свои АБОРИГЕНЫ НЕ в СОСТОЯНИИ ПОКУПАТЬ из за ОБНИЩАНИЯ ....??????????