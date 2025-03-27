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Татар-информ

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Трамп заявил, что США введут пошлины в 25% на импорт машин

Трамп заявил, что США введут пошлины в 25% на импорт машин

В Соединенных Штатах введут импортные пошлины на все машины, которые будут ввозить на территорию США.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  ГЕЙРОПЕ  сейчас вообще ,,ВЕСЕЛО,,  будет , против  РОССИИ САНКЦИИ  и ЕС ЗАПРЕТИЛ ПРОДАЖУ  машин в  РОССИЮ , с Америкой и Китаем ,,ВОЙНА,, ПОШЛИН  на авто ... И ,  СПРАШИВАЕТСА , КОМУ ЕС  теперь будет  ПРОДАВАТЬ  свои машины , если  ТРИ САМЫХ БОГАТЫХ РЫНКА  для них  ПРАКТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЫ  а свои  АБОРИГЕНЫ НЕ в  СОСТОЯНИИ ПОКУПАТЬ  из за  ОБНИЩАНИЯ ....??????????
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