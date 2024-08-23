Финальный отсчет для первого пилотируемого полёта NASA Artemis II: ключевой компонент лунной ракеты отправился в Космический центр Кеннеди

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вывезло ключевую часть космического оборудования для ракеты-носителя SLS (Space Launch System) лунной миссии Artemis II из Центра космических полетов Маршалла в алабамском Хантсвилле.
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