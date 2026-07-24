НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

83 подписчика

Вода для избранных. В ДНР поделили районы Донецка на первый и второй сорт

Вода для избранных. В ДНР поделили районы Донецка на первый и второй сорт

В Донецке разгорается новый скандал вокруг водоснабжения. Жители рабочих районов столицы ДНР — Будёновского и Ленинского районов — снова остались без воды, в то время как центральные Ворошиловский и Калининский районы получают ресурс вне всякой очереди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии