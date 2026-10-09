ЗАГС в Савёловском стал одной из самых популярных площадок для регистрации брака

Савёловский район оказался в центре внимания будущих молодоженов: Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице,17 официально признан одной из самых востребованных локаций для регистрации брака в Москве.
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