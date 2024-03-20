Кикбоксер Романкевич назвал Минакова фаворитом боя с Томпсоном

Кикбоксер Петр Романкевич назвал российского бойца смешанного стиля Виталия Минакова фаворитом поединка с британцем Оливером Томпсоном в рамках главной схватки на ринге суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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