Новоаннинские казаки в Солнечногорске! С 9 по 12 октября в Мастерской управления «Сенеж» (г. Солнечногорск Московской области) проходит Большой образовательный форум «Казачий кадровый резерв».
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