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Царьград

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Настоящие карты мира в магазинах не продают. Как должна выглядеть Россия на самом деле?

Настоящие карты мира в магазинах не продают. Как должна выглядеть Россия на самом деле?

В любом книжном магазине или большом торговом центре сейчас можно легко купить карту мира. На ней будут обозначены все государства, большинство крупных городов и отображена текущая политическая обстановка в мире.

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