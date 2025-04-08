То называли их дураками, которые сами развалятся, то - что истощены. Может хватит себя обманывать?

Людмила Лиханова

demyr150648 Вообще, если объективно, мы довольны своими военными результатами? Нам нравится воевать три года без ощутимых результатов? Как можно вести боевые действий, не разрушая систему управления противника, включая его гражданские органы управления,ЖКХ и финансы, почему не заминированы его порты и не взорваны значащие узлы и звенья логистики. Не можете попасть по мосту, тупы, но это ничего, примените "Орешник" или бомбу с лазерным наведением. Все давно известно. Хотите победить? Так поставьте ясные текущие задачи и желанные цели! Мы хотим, чтобы была Украина? И вам ответят, что, мол, на ее независимость мы не покушаемся, только вот то-то и то-то нас не очень, вот откуда и и СВО, да еще и дронах мы и понятия с госп. Шойгу не имели, слишком географией были заняты, портянками и танковым биатлоном. А я, как военный, говорю: нам под боком украина не нужна, как государство. Ее надо разгромить , оккупировать, заставить самовосстановиться, выплатить репарации, и население ограничить в правах! Они нам и не братья и не соседи. Это люди, говорящие на мове, которые готовы в любой момент отравить колодец, из которого пьет все село и воткнуть нам нож в спину. Только жестокие контрольные меры и поголовный поиск прозападных нацэлементов. Лагерей у нас хватит, опыт тов.Сталина имеется, как и опыт. тов. Хруща, который выпустил бендер на волю. Так не повторим его и загнобим незалежную в лагерную пыль. Они НАМ не БРАТЬЯ! СМЕРТЬ Банеровцам! И их пособникам, Тем, кто скакал на майданах. Вычислить всех до одного - и в лагеря! ЭТО ОТВЕТ НА ВАШ КОММЕНТТ: Статейка так себе...для умственно недалеких. НИКТО и НИКОГДА не будет открывать ВСЕ карты. А те, кто возмущается долгой СВО нужно или перестать рыдать м включать мозги (если они есть) и понять наконец-то : мы не спешим потому, что не хотим оставлять за спиной фашистов-бандеровцев разных мастей и направлений. Чем БОЛЬШЕ мы их зачищаем, тем проще будет работать с остатками ведь соседей не выбирают. А соседи должны навсегда запомнить этот урок от России не дро чить на Россию, а жить , не мешая нашей любимой России. Так что успаГойтесь и перестаньте подигрывать ципсоте, либерастне и прочим врагам как внутри так и снаружи. Не уподобляйтесь им. Их задача (согласно массе методичек) внести раздрай в умы незрелых россиян.