Мистер Трамп и его гоп-компания много говорили о том, что Украина перестанет получать оружие, разведданные и прочие виды поддержки.
То называли их дураками, которые сами развалятся, то - что истощены. Может хватит себя обманывать?
Комментарии
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Людмила Лиханова
demyr150648 Вообще, если объективно, мы довольны своими военными результатами? Нам нравится воевать три года без ощутимых результатов? Как можно вести боевые действий, не разрушая систему управления противника, включая его гражданские органы управления,ЖКХ и финансы, почему не заминированы его порты и не взорваны значащие узлы и звенья логистики. Не можете попасть по мосту, тупы, но это ничего, примените "Орешник" или бомбу с лазерным наведением. Все давно известно. Хотите победить? Так поставьте ясные текущие задачи и желанные цели! Мы хотим, чтобы была Украина? И вам ответят, что, мол, на ее независимость мы не покушаемся, только вот то-то и то-то нас не очень, вот откуда и и СВО, да еще и дронах мы и понятия с госп. Шойгу не имели, слишком географией были заняты, портянками и танковым биатлоном. А я, как военный, говорю: нам под боком украина не нужна, как государство. Ее надо разгромить , оккупировать, заставить самовосстановиться, выплатить репарации, и население ограничить в правах! Они нам и не братья и не соседи. Это люди, говорящие на мове, которые готовы в любой момент отравить колодец, из которого пьет все село и воткнуть нам нож в спину. Только жестокие контрольные меры и поголовный поиск прозападных нацэлементов. Лагерей у нас хватит, опыт тов.Сталина имеется, как и опыт. тов. Хруща, который выпустил бендер на волю. Так не повторим его и загнобим незалежную в лагерную пыль. Они НАМ не БРАТЬЯ! СМЕРТЬ Банеровцам! И их пособникам, Тем, кто скакал на майданах. Вычислить всех до одного - и в лагеря! ЭТО ОТВЕТ НА ВАШ КОММЕНТТ: Статейка так себе...для умственно недалеких. НИКТО и НИКОГДА не будет открывать ВСЕ карты. А те, кто возмущается долгой СВО нужно или перестать рыдать м включать мозги (если они есть) и понять наконец-то : мы не спешим потому, что не хотим оставлять за спиной фашистов-бандеровцев разных мастей и направлений. Чем БОЛЬШЕ мы их зачищаем, тем проще будет работать с остатками ведь соседей не выбирают. А соседи должны навсегда запомнить этот урок от России не дро чить на Россию, а жить , не мешая нашей любимой России. Так что успаГойтесь и перестаньте подигрывать ципсоте, либерастне и прочим врагам как внутри так и снаружи. Не уподобляйтесь им. Их задача (согласно массе методичек) внести раздрай в умы незрелых россиян.
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13 час.
Владимир Иванов
Сейчас всю информацию в соц. сетях надо фильтровать и относиться к ней особо-критически! ЦИПсО управляется опытными специалистами ЦРУ специально изучавшими Россию и имеющими опыт психологических диверсий... И не надо воспринимать Трампа как друга России! Цель США и Запада победить и развалить Нашу Родину "не мытьём- так катаньем"! Захватить районы добычи редкоземельных металлов - повод для США ввести свои войска для якобы защиты граждан США которые будут работать на этих предприятиях... Фильтруйте информацию из интернета! Смотрите и слушайте свои СМИ, а не вражеские! Враг будет разбит! Победа будет за Нами! И помогаем "Всем Миром" Народному Фронту" чем можем помогать Нашим бойцам громить фашистскую гадину!
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3 час.
Александр Ляшенко
Где в какой стране так суют нос в дела Генштаба? Да в России. вот вам demyr150648, не слазя с дивана нудно, на пальцах доказывает, что и как он бы сделал лучше, и поворот на 180 градусов:А те, кто возмущается долгой СВО нужно или перестать рыдать м включать мозги (если они есть) и понять наконец-то : мы не спешим потому, что не хотим оставлять за спиной фашистов-бандеровцев разных мастей и направлений.Какая каша у ораторов в Гайд-парке.Что ж, издержки российской демократии.
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49 мин.
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