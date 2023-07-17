Сенатор Шейкин призвали россиян срочно менять пароли от соцсетей
В Сеть утекло большое количество персональных данных.фото: pixabay.com/TheDigitalWay -->
Пароли в социальных сетях необходимо срочно поменять и сделать их сложными, заявил 17 июля замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.
Комментарии
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не утекли, а продали, и продали сами же банки, они обладают самой полной и достоверной инфой о человеке , а потом дают советы как избежать мошеннических действий, а потом и это продают,. только так
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