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Сенатор Шейкин призвали россиян срочно менять пароли от соцсетей

Сенатор Шейкин призвали россиян срочно менять пароли от соцсетей

В Сеть утекло большое количество персональных данных.фото: pixabay.com/TheDigitalWay --> Пароли в социальных сетях необходимо срочно поменять и сделать их сложными, заявил 17 июля замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

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Комментарии
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С
Сергей
не утекли, а продали, и продали сами же банки, они обладают самой полной и достоверной инфой о человеке , а потом дают советы как избежать мошеннических действий, а потом и это продают,. только так
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13 час.

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