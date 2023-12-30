«У вас три секунды на ответ»: в сети выходит сериал «Успешный»

В четверг, 1 января, в онлайн-кинотеатре KION стартует показ многосерийного комедийного проекта «Успешный», сюжет которого вращается вокруг незадачливого бизнес-тренера и хронического неудачника Саши, чей экранный образ воплотил Артём Сучков.
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