В Румынии прокомментировали решение Москвы

Министерство считает такие действия якобы необоснованными. «Данная мера российской стороны не обоснована по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - добавили там.
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