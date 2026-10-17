Евросоюз должен принять новый 22-й пакет санкций против российского ВПК. Однако зеркальный ответ Москвы может нанести европейской промышленности несимметричный ущерб, парализовав авиастроение и взвинтив.
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