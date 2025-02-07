Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному.
В США заявили, что силы армии России в пять раз превосходят ВСУ на Украине
Комментарии
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Житель Империи
Что-то здесь свинарником завоняло…
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так выполняется другая задача, данная президентом - денацификация. Т.е., если завершить быстро - эти воины останутся и продолжат сопротивление в мирное время. А Сталин когда-то сказал, что нет человека - нет проблемы. Поэтому применяется вот такое решение проблемы - или уничтожить, или вытеснить за бугор, а потом не пустить в страну... И отказы во въезде в Шереметьево - тому подтверждение.
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11 час.
Леонид Никулин
что то не договаривают нам .. да превосходим .. но ублюдки то ползут и формируют новые бригады.. может пора по Сталински их мочить
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6 час.
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