В США заявили, что силы армии России в пять раз превосходят ВСУ на Украине

ВМ

Владимир Минаков

Так выполняется другая задача, данная президентом - денацификация. Т.е., если завершить быстро - эти воины останутся и продолжат сопротивление в мирное время. А Сталин когда-то сказал, что нет человека - нет проблемы. Поэтому применяется вот такое решение проблемы - или уничтожить, или вытеснить за бугор, а потом не пустить в страну... И отказы во въезде в Шереметьево - тому подтверждение.