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Apple интегрирует ИК-камеры в наушники AirPods к 2026 году

Apple интегрирует ИК-камеры в наушники AirPods к 2026 году

Камеры улучшат пространственное восприятие звука и добавят поддержку новых жестов.Аналитик Apple Минг-Чи Куо раскрыл планы компании по добавлению инфракрасных камер в будущие модели AirPods.

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