Тысячи россиян остались без света

Тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за обрушившейся на регион непогоды. О массовом отключении электроэнергии у россиян сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии