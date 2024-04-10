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Ключевой игрок российской политики, который всегда отвечает на каждую санкцию запада - это австралийский абориген БУ МЕ РАНГ!

Ключевой игрок российской политики, который всегда отвечает на каждую санкцию запада - это австралийский абориген БУ МЕ РАНГ!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Из разных источников известно, что на Россию коллективный запад (Ko3а) вывалил от 15 до 20 тысяч санкций.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Пусть читают русские сказки и пословицы, там всё написано.
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16 час.
Владимир Ахтырченко
Конечно прочитают , только потом, не сразу ведь до тупого доходит.
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
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10 час.

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