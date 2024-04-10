Ключевой игрок российской политики, который всегда отвечает на каждую санкцию запада - это австралийский абориген БУ МЕ РАНГ!

АНГЕЛ АНГЕЛ

А как сработал лучший капитан друг нарика Зе с мостом в Балтиморе, не мелочась в опору получити "подарок" от самостийной и трындец, заблокировал проход в из порта торговых судов. Авария в Балтиморе разорвала сразу две крупные транспортные артерии. Мостом как частью окружной автодороги города ежедневно пользовались более 30 тысяч автомобилистов. Еще большая проблема — прекращение трафика по устью реки Патапско. Через порт Балтимора ежегодно проходит более 30 млн тонн грузов, а на восстановление фарватера для судоходства могут уйти недели или месяцы.авария станет ударом для логистических цепочек американского автопрома. Через порт экспортируются более 800 тысяч автомобилей в год, и компания Ford уже заявила о поиске новых транспортных партнеров. Через порт поставлялись опасные грузы и основной грузопоток. Вот радость для экономики по поставкам и приеме грузов. Миллиардные убытки, сбои поставок и т.д. Бог есть и ответка прилетела не жданно не гаданно.... Ну год начался удачным и продуктивным, думаю это еще не последний бумеранг будем ждать новостей...